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CavsCorner Podcast: Episode 479

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we do our best to get through a recap of the debacle at Duke and what it all means for the Wahoos as they get ready to host Louisville in what is absolutely a must-win game for the home team.



Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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Links:

Cheers, Fears, and Beers: Week 6


The 3-2-1: Louisville


New offer from UVa was a big one for 6-foot-5 guard Carr


Game-Week Presser: Louisville


Breaking down five areas of improvement for the Wahoos


Four-star wing Passmore (2024) talk about being offered by UVa


Take Two: Breaking down the loss at Duke- Pres. by MPF


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