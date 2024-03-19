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CavsCorner Podcast: Episode 554

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we talk about UVa’s soul-crushing final few minutes in the ACC Tournament and how the next 48 hours, culminating in the Hoos making the NCAA Tournament’s First Four, changed the calculus on that front. Then we finish with a discussion centered on the matchup tonight in Dayton against Colorado State.


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Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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Thanks to Homefield for their support of this show and all of CavsCorner.com. Use the promo code CAVS23 to get 15 percent off your first order at HomefieldApparel.com!


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