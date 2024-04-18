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CavsCorner Podcast: Episode 558

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we talk about the portal results thus far and what visits are to come before we talk a little spring ball and what we are looking forward to seeing Saturday when the Hoos are back in Scott Stadium.


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Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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