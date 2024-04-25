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CavsCorner Podcast: Episode 559

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we talk about last weekend’s Spring Game and the various potential takeaways before turning our attention back to the transfer portal as Wahoos fans (begrudgingly) continue to await word on Trent Perry but also while several other visitors line up.


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Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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