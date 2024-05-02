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CavsCorner Podcast: Episode 560

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we talk about the latest on the transfer hoops recruiting front, why waiting is the hardest part, and what may or may not be ahead of the Hoos in a very different transfer era than the one they thrived in previously.


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Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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