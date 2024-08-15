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CavsCorner Podcast: Episode 574
Brad Franklin
•
CavsCorner
Publisher
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.
On the latest episode of the
CavsCorner Podcast, we talk about the latest news coming out of fall camp and then toss out a few hot takes to kick around as we officially farewell to summer ahead of next week's prediction show and then game week.
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Credits:
Brad Franklin (
@Cavs_Corner)
David Spence (
@HooDaves)
Justin Ferber (
@Justin_Ferber) SIGN UP TODAY and check out our message board to talk with hundreds of fellow Wahoo fans about all things UVa sports!
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