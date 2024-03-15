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CavsCorner Video: Beekman talks about Virginia's OT win over BC

Justin Ferber • CavsCorner
Editor In-Chief
@justin_ferber

Check out what senior guard Reece Beekman had to say after Hoos beat the Eagles in OT.

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