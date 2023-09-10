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CavsCorner Video: Colandrea talks first start, loss to JMU

Brad Franklin • CavsCorner
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Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.

Forced into action due to injury, first-year QB Anthony Colandrea had a huge day in his second collegiate game and first start. In this video interview, the UVa signal caller talks about the game he had, the team's loss to JMU, the week of practice, and much more.

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