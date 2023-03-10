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CavsCorner Video: McKneely and Beekman following the UNC win

Justin Ferber • CavsCorner
Editor In-Chief
@justin_ferber

Check out what UVa guards Isaac McKneely and Reece Beekman had to say after the 68-59 win over North Carolina in the quarterfinals of the ACC Tournament on Thursday night.

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