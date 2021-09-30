 Preview: UVA Football Hoos head to Miami for critical ACC Coastal Division matchup
News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2021-09-30 07:37:35 -0500') }} football Edit

Preview: Hoos head to Miami for critical Coastal matchup

On Thursday night, Brennan Armstrong will try to become the first UVa quarterback since Michael Rocco in 2011 to win at Miami.
On Thursday night, Brennan Armstrong will try to become the first UVa quarterback since Michael Rocco in 2011 to win at Miami. (USATSI)
Justin Ferber • CavsCorner
Senior Staff Writer
@justin_ferber
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}