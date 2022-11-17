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CavsCorner Podcast: Episode 485

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On this week’s episode of the CavsCorner Podcast, we talk openly about the three players who were killed on Sunday night, their light, the grief everyone feels, and our hopes for how Lavel Davis, Devin Chandler, and D’Sean Perry will be remembered now and always.




GoFundMe for Lavel Davis, Jr.’s Family


GoFundMe for Devin Chandler’s Family


GoFundMe for D’Sean Perry’s Family


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