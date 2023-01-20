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CavsCorner Podcast: Episode 493

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.

On this week’s episode of the CavsCorner Podcast, we talk about UVa’s win over the Hokies, the career of Kihei Clark, the tough situation facing Kadin Shedrick, and the football program finally being able to announce an O-line coaching hire and what Terry Heffernan could mean for the Hoos.


Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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