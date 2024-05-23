Advertisement
News More News
ago basketball Edit

CavsCorner Podcast: Episode 563

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we welcome a pair of special guests back to the show for an out-of-time episode that talks about the state of the program for both UVa’s hoops and football teams.


Advertisement


Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

Kyle Matous (@KyleMatous)

Macon Gunter (@MaconPlays)


SIGN UP TODAY and check out our message board to talk with hundreds of fellow Wahoo fans about all things UVa sports!


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement