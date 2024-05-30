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CavsCorner Podcast: Episode 564

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we talk about the idea of investment and how it does (or doesn’t) change the way fans see UVa’s chances this fall. Considering all of the various pieces at play, how good can the Wahoos be and what does that question really mean to those who attempt to answer it?


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Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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