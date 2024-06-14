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CavsCorner Podcast: Episode 566

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we discuss the grand opening of UVa’s new football ops center and what stood out about the initial time in the building before we turn our attention to a pair of contract extensions that will see title-winning coaches sticking around Charlottesville for a while.


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Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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