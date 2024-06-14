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CavsCorner Podcast: Episode 566
Brad Franklin
•
CavsCorner
Publisher
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.
On the latest episode of the
CavsCorner Podcast, we discuss the grand opening of UVa’s new football ops center and what stood out about the initial time in the building before we turn our attention to a pair of contract extensions that will see title-winning coaches sticking around Charlottesville for a while.
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Credits:
Brad Franklin (
@Cavs_Corner)
David Spence (
@HooDaves)
Justin Ferber (
@Justin_Ferber) SIGN UP TODAY and check out our message board to talk with hundreds of fellow Wahoo fans about all things UVa sports!
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