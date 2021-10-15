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CavsCorner Video: Duke preview

Damon Dillman • CavsCorner
Managing Editor
@DamonDillman

Publisher Conor O'Neill of Devils Illustrated joins Damon to talk about David Cutcliffe's status as head coach at Duke, the season for running back Mataeo Durant and how the Blue Devils can beat UVa on Saturday afternoon at Scott Stadium.

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