 CavsCorner Video: Georgia Tech preview Rivals Virginia Cavaliers football UVA Wahoos Hoos recruiting
News More News
{{ timeAgo('2021-10-22 07:03:11 -0500') }} football Edit

CavsCorner Video: Georgia Tech preview

Damon Dillman • CavsCorner
Managing Editor
@DamonDillman

Publisher Kelly Quinlan of Jackets Online joins Damon to discuss how the Hoos and Georgia Tech match up heading into Saturday night's key Coastal Division game at Scott Stadium.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}