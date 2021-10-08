 Rivals CavsCorner Video: Louisville vs. UVa football preview
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CavsCorner Video: Louisville preview

Damon Dillman • CavsCorner
Managing Editor
@DamonDillman

Publisher Ty Spalding of CardinalSports.com joins Damon to preview a Virginia/Louisville game on Saturday that will be crucial for both 3-2 teams as they hit the halfway point of their schedules.

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