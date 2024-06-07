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CavsCorner Video: Players react to UVa's new Operations Center

Justin Ferber • CavsCorner
Editor In-Chief
@justin_ferber

Check out what UVa players Tony Muskett, Kam Butler, and Antonio Clary had to say on the day the ribbon was cut on the new Football Operations Center.

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