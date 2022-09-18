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CavsCorner Video: Rudzinski, Kitchings talk UVa win over ODU

Brad Franklin • CavsCorner
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Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.

Defensive coordinator John Rudzinski and offensive coordinator Des Kitchings talk about their respective group's performances in UVa's come-from-behind 16-14 win over Old Dominion.

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