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football
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CavsCorner Video: Rudzinski, Kitchings talk UVa win over ODU
Brad Franklin
•
CavsCorner
Publisher
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.
Defensive coordinator John Rudzinski and offensive coordinator Des Kitchings talk about their respective group's performances in UVa's come-from-behind 16-14 win over Old Dominion.
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