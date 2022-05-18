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{{ timeAgo('2022-05-18 12:33:07 -0500') }} football Edit

RCS Philly: RBs vs. LBs

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Watch the best running backs and linebackers in one-on-ones at the Rivals Camp Series stop in Philadelphia!

Featured prospects:

RBs:
Yasin Willis
Terrance Sumter
DeJuan Williams
Jabree Wallace-Coleman

LBs:
Kristopher Jones
Kalen Cobb
Nathaniel Owusu-Boateng

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