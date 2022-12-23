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CavsCorner Podcast: Episode 490

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.

On this week’s episode of the CavsCorner Podcast, we talk about Early Signing Day and how UVa fared before moving to hoops and talking about where things stand for the Hoos after a pair of losses and some continued inconsistency along the way.


Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


GoFundMe for Lavel Davis, Jr.’s Family


GoFundMe for Devin Chandler’s Family


GoFundMe for D’Sean Perry’s Family



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Links:

Early Signing Day Takeaways


Virginia fends off FSU, South Carolina to land Robinson


Three-star ATH Harrison signs with Virginia


Early Signing Period: Live Thread


Class of 2025 standout Langdon talks UVa visit, early recruitment


Three-star DT Hammond talks about his decision to pick UVa



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