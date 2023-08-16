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CavsCorner Video: Jonas Sanker

Justin Ferber • CavsCorner
Editor In-Chief
@justin_ferber

Heading into his third year in the program, DB Jonas Sanker has grown up a lot since committing to the hometown Wahoos. In this video interview, the junior safety talks about the camp experience thus far, how he thinks competition is helping fuel the defense, what he thinks of the depth in the secondary, and much more.

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