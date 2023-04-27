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CavsCorner Podcast: Episode 508

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.

On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we dive into the offseason additions for UVa hoops, including the rumored 2023 commitment the Hoos could be bringing into the fold. What do all of the changes mean for the roster and how do we see things sorting themselves out?



Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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