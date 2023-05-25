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CavsCorner Podcast: Episode 512

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.

On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we try out a new draft format to see what happens when we try to collaborate in choosing the best basketball players in UVa history.


Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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