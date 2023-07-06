News More News
ago basketball Edit

CavsCorner Podcast: Episode 518

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.

On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we go full offseason with another fun tangent: Let’s grade out a random assortment of 20 UVa things (four categories of coaches, places, players, and plays) and put them all on a tier list.



Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


SIGN UP TODAY and check out our message board to talk with hundreds of fellow Wahoo fans about all things UVa sports!


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}