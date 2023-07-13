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CavsCorner Podcast: Episode 519

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.

On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we talk to national college basketball writer Eamonn Brennan, formerly of ESPN and The Athletic who now writes a newsletter called Buzzer at eamonnbrennan.com. In our conversation we talk about his decision to go independent as well as what he thinks of the current landscape of college hoops and what it means for UVa in the NIL era.



Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

Eamonn Brennan (@EamonnBrennan)


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