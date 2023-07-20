News More News
ago football Edit

CavsCorner Podcast: Episode 520

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.

On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we talk UVa hoops recruiting and what the addition of Christian Bliss means in the big picture before we turn our attention to preseason football and what kinds of things we’re looking for ahead of fall camp.



Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


SIGN UP TODAY and check out our message board to talk with hundreds of fellow Wahoo fans about all things UVa sports!


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}