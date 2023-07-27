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CavsCorner Podcast: Episode 521

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.

On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we begin our final big “offseason” topic of the summer with Part I of the all-time UVa football team draft, where we put together a starting offense using players from across the years.



Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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