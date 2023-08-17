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CavsCorner Podcast: Episode 524

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.

On the latest episode of the CavsCorner Podcast special guests Kyle Matous and Macon Gunter, formerly of Virginia Sports Radio and current co-host of the Green Light with Chris Long podcast, join the program to talk UVa football and the upcoming season before we switch to looking toward the year ahead for the Cavaliers across the athletic department. And, yeah, we also touch on The Great Alex Mooney Heckling of 2023.



Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

Kyle Matous (@KyleMatous)

Macon Gunter (@MaconPlays)


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