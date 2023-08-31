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CavsCorner Podcast: Episode 526

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.

On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we spend some time talking about the season opener in Nashville against No. 12 Tennessee before we turn our attention to the last preseason prognostication: The prop bets.



Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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