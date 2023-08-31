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CavsCorner Podcast: Episode 526
Brad Franklin
•
CavsCorner
Publisher
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.
On the latest episode of the
CavsCorner Podcast, we spend some time talking about the season opener in Nashville against No. 12 Tennessee before we turn our attention to the last preseason prognostication: The prop bets.
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Credits:
Brad Franklin (
@Cavs_Corner)
David Spence (
@HooDaves)
Justin Ferber (
@Justin_Ferber) SIGN UP TODAY and check out our message board to talk with hundreds of fellow Wahoo fans about all things UVa sports!
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