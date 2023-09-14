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CavsCorner Podcast: Episode 528

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.

On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we look back at UVa’s disappointing loss to James Madison, what we thought of the youngin' at QB, and how we see things playing out this Friday night in College Park.



Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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