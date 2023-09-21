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CavsCorner Podcast: Episode 529

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we look back at UVa’s blowout loss in College Park, what concerns us and why, and how we see things playing out this Friday under the lights against the Fightin’ Brennan Armstrongs.




Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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