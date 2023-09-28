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CavsCorner Podcast: Episode 530

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we look back at UVa’s frustrating loss to the Wolfpack, share our thoughts on the QB situation, and how we see things playing out this weekend in Chestnut Hill.




Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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