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CavsCorner Podcast: Episode 533

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we spend some time talking through UVa’s hoops schedule before switching back to football to talk about the renewal of the South’s Oldest Rivalry this weekend in Chapel Hill.



Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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