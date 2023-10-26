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CavsCorner Podcast: Episode 534

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we spend most of the show talking about UVa’s impressive and improbably 31-27 win in Chapel Hill and what it says not just about the Wahoos this season but about the program overall before we transition to the matchup in Miami and how we see things playing out against the Hurricanes.



Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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