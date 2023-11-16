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CavsCorner Podcast: Episode 537

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we talk about the loss in Louisville and how these close losses have impacted things before we preview the matchup with Duke this weekend. Then on the hoops side, we discuss the first three games, what’s stood out, and what we want to see by the time we next record the podcast before Thanksgiving.



Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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