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CavsCorner Podcast: Episode 538

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we talk about the hoops team’s disappointing loss to Wisconsin and how it confirms some fears about this year’s squad before we switch back to football and discuss not only the win over Duke last weekend but preview the Commonwealth Clash this coming Saturday between the Hokies and the Hoos.


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Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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Thanks to Homefield for their support of this show and all of CavsCorner.com. Use the promo code CAVS23 to get 15 percent off your first order at HomefieldApparel.com!


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