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CavsCorner Podcast: Episode 539

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we have an honest and at times raw conversation about the end of UVa’s football season, the 55-17 drubbing by the Hokies, where things are with the program, and much more.


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Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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Thanks to Homefield for their support of this show and all of CavsCorner.com. Use the promo code CAVS23 to get 15 percent off your first order at HomefieldApparel.com!


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