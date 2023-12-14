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CavsCorner Podcast: Episode 541

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we talk about UVa’s recent success in the transfer portal and give our points of view on the three players the staff has brought in as well as where we’d like to see the Wahoos go. And then we close out the show with a closing segment focused on the laughing stocks of the ACC, relegation, and an old friend.


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Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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Thanks to Homefield for their support of this show and all of CavsCorner.com. Use the promo code CAVS23 to get 15 percent off your first order at HomefieldApparel.com!


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