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CavsCorner Podcast: Episode 543

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.



On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we finish up 2023 with a “State of the Program” discussion for both the hoops and football squads. How do we feel now that a New Year approaches and what positives/negatives do we see for the Wahoos between the hardwood and gridiron?



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Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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