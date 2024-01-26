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CavsCorner Podcast: Episode 546

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we recap the 59-53 overtime victory over the Wolfpack, the adjustments the past couple of games have made to our overarching outlook, talk about the emergence of Jordan Minor and Taine Murray, and the discuss the progression of Ryan Dunn at this point in the season.


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Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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