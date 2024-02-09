Advertisement
News More News
ago basketball Edit

CavsCorner Podcast: Episode 548

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we talk about the big (albeit close) victory at Clemson and the subsequent beatdown that UVa put on the Hurricanes on Monday before we talk about what’s working for the Hoos heading into upcoming games at FSU and against Pitt at home.


Advertisement


Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


SIGN UP TODAY and check out our message board to talk with hundreds of fellow Wahoo fans about all things UVa sports!


Thanks to Homefield for their support of this show and all of CavsCorner.com. Use the promo code CAVS23 to get 15 percent off your first order at HomefieldApparel.com!


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement