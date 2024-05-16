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CavsCorner Podcast: Episode 562

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we talk about the addition of one more portal piece for the Hoos and where things are as portal season closes before we switch to football, non-conference games against conference opponents, and what it all says about the future.


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Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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