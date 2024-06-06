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CavsCorner Podcast: Episode 565

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we welcome the offseason topics in unique fashion by playing a quiz game about UVa sports before focusing our attention on the new football operations center, which the Hoos will cut the ribbon on this week.


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Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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