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CavsCorner Podcast: Episode 567

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we discuss the now official news that the hoops program will be without Elijah Gertrude for all of next season before we look at the year that was for UVa sports in 2023-2024.


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Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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