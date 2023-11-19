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CavsCorner Video: Anthony Colandrea

Brad Franklin • CavsCorner
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Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.

Freshman quarterback Anthony Colandrea talks about his big game against Duke in the 30-27 win.

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