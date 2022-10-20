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CavsCorner Podcast: Episode 481

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we discuss UVa’s matchup in Atlanta, where things look good and where they don’t, and what we would need to see from the Wahoos in order to think the bye week really did help them turn around their season.



Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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Links:

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