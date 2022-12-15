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CavsCorner Podcast: Episode 489

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.

On this week’s episode of the CavsCorner Podcast, we talk about a myriad of football topics and the overall feeling about where things are before we move to the Houston matchup on the hardwood and how we feel about UVa’s chances of staying undefeated.


Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


GoFundMe for Lavel Davis, Jr.’s Family


GoFundMe for Devin Chandler’s Family


GoFundMe for D’Sean Perry’s Family



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Links:

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