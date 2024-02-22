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CavsCorner Podcast: Episode 550

Brad Franklin • CavsCorner
Publisher
@Cavs_Corner
Brad Franklin has served as the publisher of CavsCorner since February 2011. Email him anytime at brad.franklin@me.com.


On the latest episode of the CavsCorner Podcast, we discuss not only the loss in Blacksburg on Monday night but also the overall picture and what the last week tells us about this team and perhaps the program as a whole before we break down Saturday's game against Carolina.


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Credits:

Brad Franklin (@Cavs_Corner)

David Spence (@HooDaves)

Justin Ferber (@Justin_Ferber)


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Thanks to Homefield for their support of this show and all of CavsCorner.com. Use the promo code CAVS23 to get 15 percent off your first order at HomefieldApparel.com!


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